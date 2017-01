Sporting de Braga goleia Covilhã na Taça da Liga

Lusa 02 Jan, 2017, 22:32 | Taça da Liga

A turma de Jorge Simão desforrou-se da recente eliminação da Taça de Portugal pelo mesmo adversário de hoje, que ditou mesmo a saída de José Peseiro do comando técnico dos minhotos, com uma vitória expressiva com golos de Ricardo Horta (26 e 81 minutos), Rui Fonte (55) e Rodrigo Pinho (66).



Os bracarenses tinham ficado em má posição depois da derrota caseira de quinta-feira com o Rio Ave (2-1), na primeira ronda do grupo, mas com o triunfo claro desta segunda-feira, voltam a entrar na luta, ainda que não dependam apenas de si, ao contrário dos vila-condenses, que jogam terça-feira, no Funchal, com o Marítimo.



O resultado avolumou-se na segunda parte, período em que o Braga mostrou toda a sua superioridade e podia até ter alcançado um resultado mais desnivelado, mas na primeira os serranos voltaram a mostrar qualidade e estiveram mesmo muito perto do empate quando um fantástico remate de Gilberto de muito longe esbarrou no poste.



Com a titularidade do argentino Martínez como principal novidade, o primeiro golo nasceu de uma recuperação de bola a meio-campo de Alan, que foi cruzar depois à direita, Rui Fonte falhou primeiro na zona de grande penalidade, mas a bola sobrou para Ricardo Horta que não perdoou (26).



O Covilhã, contudo, continuou a jogar de forma personalizada e Gilberto teve o tal remate ao poste da baliza bracarense (39).



Filipe Gouveia fez uma dupla substituição ao intervalo, mas foi o Braga a voltar a marcar, com Rui Fonte, de cabeça, a dar a melhor sequência a um belo trabalho na esquerda de Djavan (55).



Rodrigo Pinho, que foi reintegrado na equipa B esta temporada, voltou a jogar pela primeira equipa mais de 16 meses depois (a última foi a 30 de agosto de 2015, diante do Boavista) e, poucos minutos depois de entrar, marcou o seu primeiro golo pela equipa principal, desviando para o fundo das redes o passe de Pedro Tiba.



O mesmo Tiba voltou a assistir para o quarto golo com uma abertura larga para Ricardo Horta, que teve a calma suficiente para parar a bola e rematar rasteiro (81).



Rodrigo Pinho (82) e Rui Fonte (85) estiveram perto de bisar, mas o resultado manteve-se.