"Gritos 6" é o filme mais visto em todo o mundo

"Gritos 6" ocupou a liderança do box office mundial com uma estreia a valer 67,1 milhões de dólares. Na América do Norte o filme somou um valor recorde de $44,5M.







No resto do mundo a soma foi de $22M provenientes de 53 países. Nos dois casos, terá sido o maior resultado de sempre desta série de filmes de terror - sempre sem ter em conta a inflação.







"Creed III" desceu para #2 com $51M e passou a marca dos 100 milhões de dólares em receita total.





BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Gritos 6 $67 100 000 $22 600 000 $44 500 000 $67 100 000 $22 600 000 $44 500 000 2 Creed III $51 172 435 $24 000 000 $27 172 435 $179 357 709 $78 000 000 $101 357 709 3 65 $19 500 000 $7 200 000 $12 300 000 $20 800 000 $8 500 000 $12 300 000 4 Post Truth $16 986 218 $16 986 218 - $20 348 700 $20 348 700 - 5 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania $16 800 000 $9 800 000 $7 000 000 $447 578 428 $249 600 000 $197 978 428 6 Revival $10 327 000 $10 327 000 - $11 393 000 $11 393 000 - 7 O Urso do Pó Branco $7 993 000 $1 793 000 $6 200 000 $65 683 445 $14 023 000 $51 660 445 8 Suzume $7 710 300 $7 710 300 - $110 692 000 $110 692 000 - 9 Avatar: O Caminho da Água $6 900 000 $4 200 000 $2 700 000 $2 293 697 185 $1 619 000 000 $674 697 185 10 Champions $5 977 000 $827 000 $5 150 000 $5 977 000 $827 000 $5 150 000





Dados: ComScore