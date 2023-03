 As Bestas  a brutalidade no mundo rural

Consagrado pela academia de cinema Espanhola com nove prémios Goya de um total de 17 nomeações, “As Bestas” foi também distinguido como melhor filme estrangeiro nos Césares atribuídos em França.







Em conversa com o Cinemax, Rodrigo Sorogoyen não escondeu a satisfação pelo reconhecimento, que se traduz acima de tudo, no interesse do público em ver o filme em sala.

Uma história trágica ambientada nas montanhas da Galiza, contada por um realizador de Madrid que passou várias temporadas na região ao longo dos seis anos que decorreram entre o inicio da escrita do argumento e a rodagem do filme. - “Fomos imensas vezes à Galiza, lemos muito e vimos muitos filmes. Tentámos compreender melhor as idiossincrasias da Galiza.”







“As Bestas está em exibição nas salas de cinema.