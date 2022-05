"A Cidade Perdida" é o filme mais vistos nos cinemas portugueses

O cinema em sala continua a enfrentar o difícil período após a Páscoa. Na falta de grandes lançamentos que alimentem a procura, são as estreias de há três e quatro semanas que dominam o topo da tabela de títulos mais vistos.



"A Cidade Perdida" liderou o fim de semana, com 12 662 espectadores, seguido de "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", visto por 10 572 pessoas entre quinta e domingo. "Os Mauzões" surge em #3 com 9 074 bilhetes vendidos, diante de "Sonic 2: O Filme" com 9 060 entradas.



"Notre-Dame em Chamas" foi a melhor da meia dúzia de novidades que chegaram aos ecrãs, na sexta posição, com 3 073 espectadores.



Nos quatro dias em análise foram vendidos 66 186 bilhetes.









BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 A Cidade Perdida Nos Audiovisuais 74 524 -52,4 652 475 528 3 2 Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Cinemundo 61 282 -64,1 637 1 198 488 4 3 Os Mauzões Cinemundo 48 291 -53,2 469 359 125 3 4 Sonic 2: O Filme Nos Audiovisuais 47 982 -44,1 504 887 643 5 5 O Homem do Norte Cinemundo 38 066 -59,3 429 163 344 2 6 Notre-Dame em Chamas Nos Audiovisuais 19 348 - 344 19 348 1 7 Morbius Big Picture 13 939 -60,5 205 617 821 5 8 Perigoso Pris Audiovisuais 10 771 - 264 10 771 1 9 O Peso Insuportável de Um Enorme Talento Pris Audiovisuais 8 188 -69,9 208 44 806 2 10 Salgueiro Maia - O Implicado Cinemundo 7 407 -64,5 181 75 147 3





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 A Cidade Perdida Nos Audiovisuais 12 662 -53,2 652 81 977 3 2 Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Cinemundo 10 572 -62,8 637 198 919 4 3 Os Mauzões Cinemundo 9 074 -53,4 469 68 073 3 4 Sonic 2: O Filme Nos Audiovisuais 9 060 -44,7 504 167 395 5 5 O Homem do Norte Cinemundo 6 562 -59,6 429 28 425 2 6 Notre-Dame em Chamas Nos Audiovisuais 3 073 - 344 3 073 1 7 Morbius Big Picture 2 404 -61,2 205 105 578 5 8 Perigoso Pris Audiovisuais 1 912 - 264 1 912 1 9 O Peso Insuportável de Um Enorme Talento Pris Audiovisuais 1 412 -70,3 208 7 858 2 10 Salgueiro Maia - O Implicado Cinemundo 1 323 -66,3 181 13 569 3





Dados: ICA