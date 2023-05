A PEQUENA SEREIA - bem nos EUA, fraco no resto do mundo

Foi uma estreia desequilibrada para a versão em ação real de "A Pequena Sereia". Bem na América do Norte onde aproveitou o fim de semana prolongado do Memorial Day para somar 95,5 milhões de dólares em três dias com um valor projetado de $117,5M para os quatro dias. Fraco no resto do mundo onde não passou dos 68,3 milhões de dólares apesar do lançamento simultâneo nos mercados mais importantes.



Na estreia no país de origem, mesmo sem corrigir valores com a inflação e em termos das últimas adaptações de clássicos animados, só fez melhor do que "Aladino", estreado em 2019.



Fora da América do Norte, o cenário muda completamente com o filme protagonizado por Halle Bailey a ficar 20% abaixo dos $207M da estreia de "Aladino".



Na análise por mercado, é notório o resultado desastroso na China ($2,5M, -86% do que "Aladino"). Os países onde o filme conseguiu mais receita foram, o México ($8,5M), o Reino Unido ($6,3M), a Itália ($4,7M) e o Brasil ($4,0M).



Ao mesmo tempo, "Velocidade Furiosa X" passou os 500 milhões de dólares em box office mundial e "Guardiões da Galáxia Volume 3" soma agora $731M.







BOX OFFICE





Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 A Pequena Sereia $163 800 000 $68 300 000 $95 500 000 $163 800 000 $68 300 000 $95 500 000 2 Fast X $110 276 000 $87 256 000 $23 020 000 $507 261 340 $399 306 000 $107 955 340 3 Guardians of the Galaxy Vol. 3 $45 050 000 $25 100 000 $19 950 000 $731 025 817 $431 600 000 $299 425 817 4 Super Mario Bros. O Filme $19 378 000 $13 108 000 $6 270 000 $1 276 706 975 $717 825 000 $558 881 975 5 Godspeed $6 861 300 $6 861 300 - $146 611 000 $146 611 000 - 6 The Machine (estudio não reportou valores fora da América do Norte) $4 900 000 - $4 900 000 $4 900 000 - $4 900 000 7 About My Father $4 586 300 $336 300 $4 250 000 $4 589 400 $339 400 $4 250 000 8 Sword Art Online: Progressive - Scherzo of Deep Night $3 797 000 $3 797 000 - $15 585 448 $14 407 000 $1 178 448 9 Kandahar $3 624 400 $1 214 400 $2 410 000 $3 647 700 $1 237 700 $2 410 000 10 Rohan Kishibe Goes to the Louvre $3 041 000 $3 041 000 - $3 041 000 $3 041 000 -





Dados: ComScore