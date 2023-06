"A Pequena Sereia" foi o filme mais visto nos cinemas portugueses durante o fim de semana. Entre quinta e domingo recebeu 54 702 espectadores, de acordo com os dados publicados pelo ICA.







Apesar de ainda liderar em termos de box office, "Velocidade Furiosa X" desceu para #2 da lista de filmes mais populares por pequena margem. Recebeu a preferência de 53 515 pessoas. A audiência total do filme é de 596 120 espectadores, o que o torna o mais visto em 2023, até ao momento.





"O Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" foi o terceiro com 39 989 bilhetes vendidos.





Decepção do fim de semana, "Transformers: O Despertar das Feras" estreou no quarto posto com 28 352 espectadores.





Ao todo, nos quatro dias em análise passaram pelas salas portuguesas 213 032 pessoas.









BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Velocidade Furiosa X Cinemundo € 325 930 -29,8 938 € 3 736 701 4 2 A Pequena Sereia NOS Audiovisuais € 311 485 -14,2 921 € 1 324 340 3 3 Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Big Picture € 233 105 -25,1 854 € 637 781 2 4 Transformers: O Despertar das Feras NOS Audiovisuais € 189 768 - 955 € 189 768 1 5 Boogeyman NOS Audiovisuais € 49 309 -10,9 299 € 132 924 2 6 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo € 39 784 15 210 € 2 501 819 10 7 Guardiões da Galáxia Volume 3 NOS Audiovisuais € 37 182 -26,5 204 € 1 325 973 6 8 Marlowe: O Caso da Loira Misteriosa NOS Audiovisuais € 36 565 - 335 € 36 565 1 9 The Quiet Girl - A Menina Silenciosa Outsider Films € 8 469 - 116 € 8 498 1 10 Mavka: A Alma da Floresta Cinemundo € 7 730 -14,8 54 € 184 711 6





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 A Pequena Sereia NOS Audiovisuais 54 702 -11,2 921 226 115 3 2 Velocidade Furiosa X Cinemundo 53 515 -29,6 938 596 120 4 3 Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Big Picture 39 989 -21,7 854 106 862 2 4 Transformers: O Despertar das Feras NOS Audiovisuais 28 352 - 955 28 352 1 5 Boogeyman NOS Audiovisuais 8 280 -10 299 22 329 2 6 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo 7 222 4,9 210 448 298 10 7 Guardiões da Galáxia Volume 3 NOS Audiovisuais 6 232 -25,8 204 226 637 6 8 Marlowe: O Caso da Loira Misteriosa NOS Audiovisuais 6 117 - 335 6 117 1 9 Mavka: A Alma da Floresta Cinemundo 1 430 -31,7 54 36 487 6 10 The Quiet Girl - A Menina Silenciosa Outsider Films 1 415 - 116 1 422 1





Dados: ICA