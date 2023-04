As Oito Montanhas

Esta é a história de dois rapazes que se tornam grandes amigos aos 11 anos de idade, quando Pietro vai passar férias com os pais para a aldeia onde Bruno nasceu, perdida no meio dos alpes italianos. A amizade das duas crianças desenvolve-se tendo como pano de fundo as montanhas, a floresta e os trilhos escarpados, onde ambos passam horas à descoberta. Uma relação que se prolonga pela adolescência até que a vida os afasta. Quando Pietro perde o pai, um montanhista acérrimo mas emocionalmente distante, volta aos alpes para descobrir a única herança deixada pelo progenitor: uma casa abandonada junto a um lago no meio da montanha e a oportunidade de reatar a única amizade significativa e duradoura que teve em toda a sua vida: aquela com Bruno.

