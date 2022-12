"Avatar: O Caminho da Água" com a segunda maior estreia desde a pandemia

"Avatar: O Caminho da Água" foi visto por 183 225 espectadores (174 024 sem pré-estreias) no fim de semana de estreia em Portugal.



É a maior estreia de 2022 e segunda maior estreia nos cinemas portugueses desde o início da pandemia, só batido por "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" visto por 208 516 pessoas quando da estreia há precisamente um ano.



O filme de James Cameron dominou por completo o fim de semana com 72% de quota de mercado.



"O Gato das Botas: O Último Desejo", o segundo mais visto, recebeu apenas 28 112 espectadores.



No todo, entre quinta e domingo, visitaram os cinemas portugueses 240 807 pessoas, mais 52% do que no fim de semana anterior.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais € 1 218 125 - 2 212 € 1 297 686 1 2 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo € 145 306 -27,1 934 € 375 754 2 3 Estranho Mundo NOS Audiovisuais € 45 545 -42,3 505 € 402 148 4 4 Meus Ricos Filhos NOS Audiovisuais € 42 042 -30,9 453 € 115 947 2 5 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais € 34 568 -62,4 397 € 1 884 805 6 6 O Menu NOS Audiovisuais € 26 829 -54,1 269 € 191 773 3 7 Noite Violenta Cinemundo € 15 230 -56,3 207 € 108 740 3 8 Corsage - Espírito Inquieto Pris Audiovisuais € 5 300 -49,7 94 € 18 609 2 9 O Amigo Crocodilo Big Picture € 4 663 -70,8 76 € 508 511 8 10 Black Adam Cinemundo € 3 362 -72,3 70 € 1 396 309 9





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais 174 024 - 2 212 183 225 1 2 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo 28 112 -23,1 934 70 824 2 3 Estranho Mundo NOS Audiovisuais 9 316 -36,9 505 76 254 4 4 Meus Ricos Filhos NOS Audiovisuais 7 077 -30,7 453 19 581 2 5 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais 5 742 -62,4 397 295 539 6 6 O Menu NOS Audiovisuais 4 555 -54 269 32 622 3 7 Noite Violenta Cinemundo 2 610 -55,8 207 18 566 3 8 Corsage - Espírito Inquieto Pris Audiovisuais 914 -48,9 94 3 206 2 9 O Amigo Crocodilo Big Picture 860 -71,1 76 97 764 8 10 Black Adam Cinemundo 580 -71,6 70 242 680 9





Dados: ICA