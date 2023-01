"Avatar: O Caminho da Água" visto por quase 600 mil em Portugal

"Avatar: O Caminho da Água" está a beira dos 600 mil espectadores em Portugal. No terceiro fim de semana de exibição, apesar fecho de algumas salas no dia de ano novo, o filme de James Cameron foi visto por mais 103 460 pessoas.



Prepara-se para ultrapassar "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" na lista de estreias mais populares de 2022 e tem fortes hipóteses de roubar a coroa de rei da bilheteira a "Top Gun: Maverick".



Com 54% de quota de mercado, as aventuras na lua Pandora ficaram a galáxias de distância do segundo mais visto, "O Gato das Botas: O Último Desejo" que recebeu somente 26 967 espectadores.



"Shotgun Wedding - Casamento Explosivo" foi a melhor estreia em #3 com 10 724 bilhetes vendidos entre quinta e domingo.



Nos quatro dias em análise foram às salas de cinema 191 205 pessoas.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais € 744 928 40,4 1 195 € 4 246 720 3 2 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo € 143 696 47,2 580 € 934 735 4 3 Shotgun Wedding - Casamento Explosivo Pris Audiovisuais € 63 046 - 470 € 63 046 1 4 O Incrível Maurice NOS Audiovisuais € 62 329 - 451 € 63 509 1 5 Os Fabelmans NOS Audiovisuais € 54 431 127,8 345 € 146 926 2 6 Estranho Mundo NOS Audiovisuais € 39 618 24,9 221 € 595 202 6 7 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais € 22 899 118,2 134 € 1 972 924 8 8 Meus Ricos Filhos NOS Audiovisuais € 21 650 39,1 132 € 218 286 4 9 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody Big Picture € 19 536 37,3 189 € 67 148 2 10 Rock Dog 3: Ao Ritmo da Música Pris Audiovisuais € 14 331 15,2 178 € 56 814 2





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais 103 460 41,7 1 195 598 360 3 2 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo 26 967 47,1 580 176 598 4 3 Shotgun Wedding - Casamento Explosivo Pris Audiovisuais 10 724 - 470 10 724 1 4 O Incrível Maurice NOS Audiovisuais 11 633 - 451 11 964 1 5 Os Fabelmans NOS Audiovisuais 9 060 128,3 345 24 735 2 6 Estranho Mundo NOS Audiovisuais 7 446 23,7 221 114 286 6 7 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais 3 889 118 134 310 885 8 8 Meus Ricos Filhos NOS Audiovisuais 3 697 40 132 37 182 4 9 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody Big Picture 3 300 37,2 189 11 372 2 10 Rock Dog 3: Ao Ritmo da Música Pris Audiovisuais 2 776 18,2 178 10 850 2





Dados: ICA