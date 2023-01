"Avatar: O Caminho da Água" visto por quase 850 mil em Portugal

Quinto fim de semana de liderança para "Avatar: O Caminho da Água" nas salas portuguesas. Visto por quase 850 mil pessoas, já é, de longe, o filme mais popular entre os estreados em 2022.





Na receita acumulada nas bilheteiras nacionais, o valor já passa os seis milhões de euros.





Entre 12 e 15 de janeiro, voltou a dominar a tabela dos filmes mais vistos, distante, como tem estado sempre, do segundo.





A estreia de "M3gan", foi #2 com 17 916 espectadores, a poucos bilhetes de diferença de "O Gato das Botas: O Último Desejo", outro sobrevivente da quadra natalícia que se mantém no topo e segue com um respeitável audiência de 230 430 espectadores.





No total, passaram pelo cinema nestes quatro dias 163 294 pessoas.









BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais € 494 541 -33,7 1 356 € 6 116 064 5 2 M3gan Cinemundo € 106 076 - 645 € 106 076 1 3 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo € 96 017 -7,5 598 € 1 218 955 6 4 Um Homem Chamado Otto Big Picture € 89 412 - 636 € 89 412 1 5 Missão de Resgate NOS Audiovisuais € 66 631 - 548 € 66 631 1 6 Os Fabelmans NOS Audiovisuais € 54 411 -22,9 290 € 321 370 4 7 Shotgun Wedding - Casamento Explosivo Pris Audiovisuais € 40 231 -51,7 361 € 240 797 3 8 O Incrível Maurice NOS Audiovisuais € 26 866 -31,5 254 € 159 883 3 9 O Menu NOS Audiovisuais € 12 648 -18,8 85 € 288 461 7 10 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody Big Picture € 11 390 -48,3 79 € 119 502 4





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Avatar: O Caminho da Água NOS Audiovisuais 65 244 -36,1 1 356 849 200 5 2 M3gan Cinemundo 17 916 - 645 17 916 1 3 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo 17 619 -8,4 598 230 430 6 4 Um Homem Chamado Otto Big Picture 15 029 - 636 15 029 1 5 Missão de Resgate NOS Audiovisuais 11 243 - 548 11 243 1 6 Os Fabelmans NOS Audiovisuais 9 173 -22,5 290 54 362 4 7 Shotgun Wedding - Casamento Explosivo Pris Audiovisuais 6 765 -51,7 361 41 009 3 8 O Incrível Maurice NOS Audiovisuais 5 245 -28,6 254 30 242 3 9 O Menu NOS Audiovisuais 2 184 -17,9 85 49 623 7 10 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody Big Picture 1 926 -47,4 79 20 231 4





Dados: ICA