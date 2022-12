Avatar: O Caminho da Água

Título Original:

Avatar: The Way of the Water

Dados Técnicos:

Realização: James Cameron

Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Kate Winslet

Duração: 3h12

Género: Ação, Aventura

País: EUA

Distribuidor: NOS Audiovisuais