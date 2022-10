O Mundo precisa de um herói e tem Black Adam.Da New Line Cinema, chega "Black Adam" com Dwayne Johnson a liderar o mais recente filme de super-heróis do Universo DC. O primeiro filme do Universo DC realizado por Jaume Collet-Serra. Quase 5.000 anos depois de lhe terem sido concedidos os poderes ilimitados dos antigos Deuses –e de ter sido aprisionado – Black Adam (Johnson) é libertado do seu túmulo na Terra, e prepara-se para usar a sua forma única de justiça no mundo moderno.

Recomendamos: Veja mais Trailers/Cartazes/Sinopses de Acção & Aventura