"Black Panther: Wakanda Para Sempre" soma quarto fim de semana na frente da bilheteira portuguesa

Nada mudou no topo da tabela do box office português. "Black Panther: Wakanda Para Sempre" repetiu a liderança e soma quatro fins de semana consecutivos como o filme mais visto. Recolheu mais 23 557 espectadores (média de 22,5 por sessão).







"Estranho Mundo" mostrou alguma da habitual resiliência dos filmes de animação natalícios da Disney. Com a ajuda do feriado de quinta-feira subiu 12% após uma estreia bastante fraca na passada semana e aproximou-se do líder com 23 286 espectadores, conseguindo mesmo uma média de 28,9 espectadores por sessão, superior à do filme da Marvel.



O top 10 foi refrescado com cinco novas entradas, apesar de nenhuma ter conseguido resultados particularmente interessantes.



A melhor foi "O Menu" com 11 789 bilhetes vendidos (17,3 por sessão), seguida de "Noite Violenta" com 7 004 (16,4 por sessão).



No total, passaram pelas salas de cinema entre quinta e domingo 100 615 espectadores, uma subida de 16% em comparação com o fim de semana anterior.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais € 150 946 -15,4 1 046 € 1 710 547 4 2 Estranho Mundo NOS Audiovisuais € 125 331 12,4 806 € 251 951 2 3 O Menu NOS Audiovisuais € 70 247 - 683 € 70 247 1 4 Noite Violenta Cinemundo € 41 227 - 427 € 41 227 1 5 O Amigo Crocodilo Big Picture € 32 209 21,5 345 € 483 257 6 6 Devotion - Uma História de Heróis Cinemundo € 25 680 -30 415 € 73 383 2 7 Black Adam Cinemundo € 23 085 -25,7 287 € 1 373 660 7 8 Poker Face NOS Audiovisuais € 18 030 - 358 € 18 030 1 9 Ossos e Tudo Cinemundo € 17 383 - 241 € 17 383 1 10 Decisão de Partir Alambique € 12 030 - 142 € 12 030 1





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Black Panther: Wakanda para Sempre NOS Audiovisuais 23 557 -16,6 1 046 266 420 4 2 Estranho Mundo NOS Audiovisuais 23 286 12,2 806 46 838 2 3 O Menu NOS Audiovisuais 11 789 - 683 11 789 1 4 Noite Violenta Cinemundo 7 004 - 427 7 004 1 5 O Amigo Crocodilo Big Picture 5 971 21,4 345 93 070 6 6 Devotion - Uma História de Heróis Cinemundo 4 324 -31,2 415 12 555 2 7 Black Adam Cinemundo 3 857 -27,1 287 238 761 7 8 Poker Face NOS Audiovisuais 3 042 - 358 3 042 1 9 Ossos e Tudo Cinemundo 2 913 - 241 2 913 1 10 Decisão de Partir Alambique 2 062 - 142 2 062 1





Dados: ICA