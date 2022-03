"CODA" ganha Óscar de melhor filme

"CODA" confirmou o favoritismo que se adivinhava nas últimas semanas e ganhou o Óscar de melhor filme. Juntou-lhe ainda os triunfos nas categorias de melhor ator secundário e melhor argumento adaptado.







À partida com 12 nomeações, "O Poder do Cão" ganhou apenas a melhor realização que entregou o segundo Oscar a Jane Campion.





Na contagem de triunfos, "Duna" acabou na frente com seis Óscars, todos ganhos em categorias técnicas. Jessica Chastain foi votada a melhor atriz pelo trabalho em "Os Olhos de Tammy Faye". Do lado masculino, ganhou Will Smith, pelo papel de pai e treinador das tenistas Venus e Serena Williams em "King Richard - Para Lá do Jogo", uma vitória ensombrada pela surpreendente agressão a Chris Rock após este ter lançado uma piada à falta de cabelo da mulher de Smith.





"Encanto" ganhou o Oscar de melhor filme de animação e "Drive My Car" confirmou o que se esperava e mandou o Oscar de melhor filme internacional para o Japão.







Vencedores dos Óscares 2022



Melhor filme: CODA



Melhor realização: Jane Campion, "O Poder do Cão"



Melhor ator: Will Smith, "King Richard - Para lá do Jogo"



Melhor atriz: Jessica Chastain, "Os Olhos de Tammy Faye"



Melhor ator secundário: Troy Kotsur, "CODA"



Melhor atriz secundária: Ariana DeBose, "West Side Story"



Melhor argumento adaptado: "CODA", Siân Heder



Melhor argumento original: "Belfast", Kenneth Branagh



Melhor direção de fotografia: "Duna", Greig Fraser



Melhor montagem: "Duna", Joe Walker



Melhor filme internacional: "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi (Japão)



Melhor filme de animação: "Encanto", de Jared Bush,Byron Howard e Charise Castro Smith



Melhor documentário: "Summer of Soul", Ahmir "Questlove" Thompson

Melhor documentário de curta-metragem: "The Queen of Basketball", de Ben Proudfoot



Melhor curta-metragem: "The Long Goodbye", de Aneil Karia



Melhor curta-metragem de animação: "The Windshield Wiper", de Alberto Mielgo



Melhor cenografia: "Duna", Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos



Melhor maquilhagem e cabelo: "Os Olhos de Tammy Faye", Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh



Melhor guarda-roupa: "Cruella", Jenny Beavan



Melhor banda sonora original: "Duna", Hans Zimmer



Melhor canção: "No Time to Die", de "007: Sem Tempo Para Morrer", por Billie Eilish e Finneas O'Connell



Melhor som: "Duna", Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill e Ron Bartlett

Melhores efeitos visuais: "Duna", Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer