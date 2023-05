Cannes: altos e baixos de 21 filmes a concurso

"Dead Leaves" de Aki Kaurismäki





"The Zone of Interest", de Jonathan Glazer





"Il Sol dell'avvenire", de Nanni Moretti





Nanni Moretti, fiel à sua forma, sobe ao palco para contar a história de um cineasta que já não compreende os métodos de trabalho dos seus contemporâneos. É uma reflexão sobre a política, o empenhamento e a criação que reúne todo o elenco do cineasta italiano para um desfile final.



Um filme compósito e por vezes irregular, melancólico mas não amargo.









O desempenho de Jude Law, quase irreconhecível como o governante ciumento e paranóico, foi elogiado, mas alguns críticos lamentaram a falta de autenticidade do guião.





Um prémio poderia reacender a controvérsia em torno de um filme que foi privado de financiamento público por ter filmado uma cena íntima com uma menor de idade sem o declarar às autoridades.





As crianças deixam de comer e a sociedade está à beira do abismo: "Club Zero" é uma sátira cínica sobre o fanatismo que o presidente do júri, Ruben Östlund, não hesitaria em elogiar. E ao contar a chegada de uma professora de dietética com métodos extremos a um liceu de luxo, ironiza as neuroses contemporâneas.





Uma provocação sem rodeios, cujos diálogos por vezes artificiais e uma direcção pouco convincente decepcionaram muitos.





Um mergulho exigente no mundo do mercado negro dos artefactos funerários, com a história de uma jovem arqueóloga misturada com um grupo de ladrões de túmulos na Itália dos anos 1980.





Algumas das imagens são sublimes.





Apenas para os fãs de Wes Anderson.