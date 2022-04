Cartaz da 75.ª edição do Festival de Cannes

O Festival de Cannes apresentou a imagem oficial da 75.ª edição que decorre entre 17 e 28 de maio.







O poster deste ano inspira-se em "The Truman Show - A Vida em Direto", o filme de 1998 realizado por Peter Weir, com Jim Carrey no papel de um homem que descobre que a sua vida não passa de um reality show de televisão.







A imagem surge numa edição onde o festival reafirma, nas palavras dos organizadores, "a sua forte convicção de que a arte e o cinema são onde a contemplação e a renovação da sociedade se desenrola."