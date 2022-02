Cinema chinês domina

O período de uma semana que celebra o novo ano lunar faz surgir com regularidade os melhores resultados de bilheteira do cinema chinês. Com os norte-americanos em suspenso à espera que termine a mais recente onda de infeções por COVID-19, não é de estranhar, portanto, que a tabela mundial de Box Office do último fim de semana seja dominada pelas produções daquela potência asiática.



O filme de guerra "The Battle At Lake Changjin II" surge na frente com 153 milhões de dólares. Seguem-se, a comédia policial "Too Cool To Kill", com $111M; o drama "Nice View", com $45M; e a animação "Boonie Bears:Back To Earth" com $39M, tudo números com tendência para crescer assim que forem somadas as receitas dos restantes feriados, já fora do fim de semana.



Em #5 aparece "Jackass Forever", o primeiro filme em língua inglesa da tabela. Foi o mais visto na América do Norte com $23,5M e soma $28,7 a nível global. Nascido em 2000 como um mero programa de partidas e piadas boçais da MTV, "Jackass" já deu origem a quatro filmes, com um quinto spinoff intitulado "Bad Granpa", e tornou-se um excelente negócio com receitas de bilheteira que suplantam em muito os baixos orçamentos de produção necessários.



No extremo oposto está "Moonfall" que custou 140 milhões de dólares, foi muito maltratado pela crítica americana e abriu com uns fracos $10M (curiosamente, o valor que se diz ter custado "Jackass Forever").







BOX OFFICE





Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 The Battle At Lake Changjin II $153 493 000 $153 493 000 $153 493 000 $153 493 000 2 Too Cool To Kill $111 496 000 $111 496 000 $111 509 000 $111 509 000 3 Nice View $45 505 000 $45 505 000 $45 505 000 $45 505 000 4 Boonie Bears:Back To Earth $38 959 000 $38 959 000 $40 031 000 $40 031 000 5 Jackass Forever $28 700 000 $5 200 000 $23 500 000 $28 700 000 $5 200 000 $23 500 000 6 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa $25 200 000 $15 600 000 $9 600 000 $1 775 951 607 $1 027 000 000 $748 951 607 7 Sniper $22 843 000 $22 843 000 $22 850 000 $22 850 000 8 Moonfall $19 375 000 $9 370 000 $10 005 000 $19 554 000 $9 549 000 $10 005 000 9 Cantar! 2 $18 183 000 $14 013 000 $4 170 000 $291 543 925 $151 966 000 $139 577 925 10 Only Fools Rush In $12 277 000 $12 277 000 $12 318 400 $12 318 400





Dados: ComScore