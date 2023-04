Vencedor do Grande Prémio do Júri do Festival de Cannes 2022, é um filme profundamente comovente sobre a adolescência, a amizade e a responsabilidade dos afectos. Esta é a história de Léo e Rémi, dois amigos de 13 anos, que são muito próximos e que passam as férias de Verão juntos, numa intimidade inocente, própria da idade. No entanto, quando o ano lectivo começa, a amizade entre eles é colocada à prova, quando a sua relação é alvo de comentários depreciativos e preconceituosos por parte dos colegas. Numa tentativa de evitar essas observações intrusivas e negativas, Léo afasta-se de Rémi mas, quando este desaparece, Léo aproxima-se da mãe de Rémi, Sophie.

Recomendamos: Veja mais Trailers/Cartazes/Sinopses de Drama