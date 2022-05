Com o marido desaparecido na guerra no Kosovo, Fahrije decide criar uma pequena empresa agrícola para conseguir sustentar a família. Infelizmente, na aldeia patriarcal e tradicional onde vive, as suas ambições e esforços para se tornar uma mulher mais poderosa não são bem vistos.

