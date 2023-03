Após conquistar o mundo do boxe, Adonis Creed prospera na sua carreira e na sua vida pessoal. Quando um amigo de infância e antigo prodígio do boxe, Damian (Jonathan Majors), reaparece após cumprir uma longa pena na prisão, ele está ansioso para provar que merece a sua oportunidade no ringue. O confronto entre ex-amigos é mais do que uma luta. Para ajustar contas, Adonis aposta o seu futuro no combate com Damian - um lutador que não tem nada a perder.

