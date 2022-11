Crimes Do Futuro

Novo filme de David Cronenberg, que mergulha num futuro não tão distante onde a humanidade aprende a adaptar-se a ambientes sintéticos. Esta evolução leva o ser humano para lá do seu estado natural, para uma metamorfose, alterando a sua composição biológica. Enquanto alguns abraçam o potencial ilimitado deste transhumanismo, outros tentam policiar o mesmo. Saul Tenser é um apreciado artista que abraçou esta Síndrome de Evolução Acelerada, germinando órgãos novos e inesperados no seu corpo. Com o seu parceiro Caprice, transforma a remoção destes órgãos num espectáculo para os leais seguidores se maravilharem em tempo real. Mas o governo e uma estranha subcultura estão atentos.

