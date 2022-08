"Curral de Moinas" imbatível

Segundo fim de semana na frente do box office português para "Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo", visto por mais 37 192 pessoas (-36% do que no fim de semana de estreia).



No trio da liderança, "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" subiu a segundo (14 113 espectadores) trocando com "Bullet Train" (13 718 bilhetes vendidos).



Melhor estreia, "Dragon Ball Super: Super Herói", aparece apenas como o quarto mais visto com 13 434 espectadores.



Continua a notar-se falta de produções norte-americanas capazes de chamar público, algo que se observa desde o lançamento de "Thor: Amor e Trovão" e se prolongará até "Black Adam" já em outubro. O total de espectadores entre quinta e domingo voltou a descer, agora para os 130 116, de acordo com os dados oficiais do ICA.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo NOS Audiovisuais € 217 756 -35,4 1 032 € 783 803 2 2 Bullet Train: Comboio Bala Big Picture € 81 196 -39,0 609 € 595 567 3 3 Dragon Ball Super: Super Herói Big Picture € 79 424 - 1 136 € 79 424 1 4 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo € 76 985 -25 783 € 2 714 999 8 5 Nope Cinemundo € 72 867 - 666 € 72 867 1 6 O Agente das Sombras NOS Audiovisuais € 52 046 - 519 € 52 046 1 7 DC Liga dos Super-Pets Cinemundo € 46 262 -36,5 533 € 528 944 4 8 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais € 42 099 -33,6 316 € 4 285 882 13 9 Thor: Amor e Trovão NOS Audiovisuais € 27 516 -50,7 305 € 1 944 372 7 10 Que Mal Fizemos Todos a Deus? Outsider Films € 13 319 -41,1 159 € 253 478 5





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo NOS Audiovisuais 37 192 -36 1 032 135 384 2 2 Bullet Train: Comboio Bala Big Picture 13 718 -35,5 609 97 099 3 3 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo 14 113 -24,9 783 505 515 8 4 Dragon Ball Super: Super Herói Big Picture 13 434 - 1 136 13 434 1 5 Nope Cinemundo 11 754 - 666 11 754 1 6 O Agente das Sombras NOS Audiovisuais 9 174 - 519 9 174 1 7 DC Liga dos Super-Pets Cinemundo 8 997 -34,6 533 100 884 4 8 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 7 102 -33,3 316 680 882 13 9 Thor: Amor e Trovão NOS Audiovisuais 4 698 -51 305 317 526 7 10 Que Mal Fizemos Todos a Deus? Outsider Films 2 296 -40,7 159 44 292 5





Dados: ICA