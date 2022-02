Em Cyrano,o premiado realizador Joe Wright envolve os espetadores numa harmonia de emoções, música, romance e beleza, reinventando esta intemporal história sobre um comovente triângulo amoroso. Um homem à frente do seu tempo, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage) deslumbra tanto com os seus ferozes jogos de palavras em disputas verbais,como com a sua esgrima formidável em duelos. Convencido de que a sua aparência o torna indigno do amor de uma fiel amiga - a resplandecente Roxanne (Haley Bennett) - Cyrano não lhe declara os seus sentimentos e Roxanne apaixona-se à primeira vista por Christian (Kelvin Harrison, Jr.). Paixões e intrigas num drama musical envolvente.

Recomendamos: Veja mais Trailers/Cartazes/Sinopses de Drama ? Musical