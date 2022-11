"Demónios do Meu Avó" premiado no Cinanima

O Grande Prémio Cinanima 2022 da competição internacional de longas-metragens, foi atribuído a "Os Demónios do Meu Avô", um filme realizado por Nuno Beato com argumento de Possidónio Cachapa e Cristina Pinheiro.





O filme em animação 2D e 'stop motion' está enraízado na cultura mística portuguesa, com figuras de barro inspiradas no trabalho de Rosa Ramalho, ceramista e figura emblemática da olaria do nosso país, e banda sonora da autoria dos Gaiteiros de Lisboa.















Na competição nacional de curtas-metragens, o Prémio António Gaio para o melhor filme coube a "O Homem do Lixo", enquanto o Prémio Jovem Cineasta Português, na categoria até 18 anos, foi para "A Cerejeira Mágica", de Graça Gomes e das escolas participantes do Projeto Pequeno Cinema. O filme "Duo", de João Levezinho, venceu na categoria de mais de 18 anos.





A curta-metragem chilena "Bestia", realizada por Hugo Covarrubias, foi o filme vencedor da 46ª edição do Cinanima - é baseado em acontecimentos reais e explorando a "vida de uma agente da polícia secreta durante a ditadura no Chile".



Em comunicado, a organização do festival adiantou também que o melhor filme de publicidade ou informação da edição deste ano foi "#BinaryGenderNorm: Girls", de Bernardita Ojeda Salas e Cristián Freire Azzarelli, cabendo a "O Homem do Lixo", de Laura Gonçalves, o galardão de melhor documentário de animação.





A 46.ª edição do Cinanima -- Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, teve um total 107 filmes de 26 países em competição.



O certame apresentou a concurso as melhores obras selecionadas por um júri especializado entre 3.400 candidaturas de 111 nacionalidades.