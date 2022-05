Domínio de "Top Gun: Maverick" nas salas portuguesas

"Top Gun: Maverick" abriu na frente do box office português com 723 571 euros e 108 167 espectadores (incluindo as pré-estreias de terça e quarta-feira).



O regresso de Tom Cruise aos jatos supersónicos dominou as preferências do público português com 67% de quota de mercado nos quatro dias, num resultado que é ainda o maior primeiro fim de semana de sempre para um filme com o ator nas salas nacionais.



E, no entanto, não foi um resultado brilhante.



Apesar da pressão mediática, que incluiu incursão por Cannes onde Cruise foi presenteado com uma Palma de Ouro honorária, os números de "Maverick" em Portugal não "levantaram voo".



É, inegavelmente, uma boa estreia. Mas apenas a quarta melhor deste período particular após o COVID. "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" continua a ser de longe a melhor, com 208 516 espectadores. Seguem-se "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (122 149 espectadores) e "007: Sem Tempo Para Morrer" (114 623 espectadores).







Aqui, não se compara apenas o potencial do filme, mas a evolução da pandemia nos hábitos das pessoas. Dois dos filmes acima referidos estrearam quando a máscara nas salas ainda era obrigatória.







Agora, apesar de novo aumento nos casos, mas com as vacinas a fazerem o seu trabalho, com menos medos e já sem o apêndice obrigatório, os estádios de futebol voltaram a encher e os festejos académicos atraíram milhares aos pólos universitários.







Só as salas de cinema parecem ficar para trás neste "regresso à normalidade". Um problema que se torna mais evidente se olharmos para os números totais dos melhores fins de semana.







MELHORES FINS DE SEMANA PÓS COVID ESPECTADORES FILME MAIS VISTO DO FIM DE SEMANA

16 a 19 de dezembro 2021 264 261 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa 28 a 31 de outubro 2021 177 924 Duna 30 de setembro e 3 de outubro 2021 165 439 007: Sem Tempo Para Morrer 14 a 17 de outubro 2021 156 450 Venom: Tempo de Carnificina 3 a 6 de março 2022 153 250 The Batman 5 a 8 de maio 2022 152 694 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura 4 a 7 de novembro 2021 148 921 Eternos 21 a 24 de outubro 2021 147 949 Duna 26 a 29 de maio 2022 146 643 Top Gun: Maverick 7 a 10 de abril 2022 146 437 Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore





Este fim de semana de "Maverick" é apenas o nono melhor. Reforça-se a ideia de que se vai ao cinema ver um único filme com os restantes a serem meros figurantes.

A responsabilidade desta situação parece óbvia. O setor ignora uma regra básica: baixar os preços perante a diminuição da procura e a pressão da concorrência. Vendem-se menos bilhetes, o streaming lança mensalmente dezenas de novos títulos e a janela de exclusividade foi reduzida. Para quê manter os preços? Por que não adoptar um sistema progressivo de acordo com os horários e o tempo de permanência do filme em cartaz?





BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais € 650 963,36 - 1 802 € 723 571,47 1 2 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais € 85 879,71 -53,9 853 € 1 650 727,11 4 3 Jujutsu Kaisen 0 Big Picture € 39 937,30 -54,0 458 € 148 935,84 2 4 Os Mauzões Cinemundo € 18 929,59 -43,9 260 € 504 324,74 7 5 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais € 18 069,18 -46,8 236 € 1 038 098,27 9 6 O Mundo da Lua NOS Audiovisuais € 17 559,29 - 358 € 17 559,29 1 7 A Memória de Um Assassino Cinemundo € 16 562,04 -62,9 308 € 72 058,99 2 8 A Cidade Perdida NOS Audiovisuais € 13 699,56 -61,1 252 € 664 347,35 7 9 Downton Abbey: Uma Nova Era Cinemundo € 10 822,16 -56,0 161 € 95 796,42 3 10 AINBO - Espírito da Amazónia Cinemundo € 9 055,03 -57,4 174 € 32 810,57 2





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 99 137 - 1 802 108 167 1 2 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais 15 018 -50,9 853 265 466 4 4 Jujutsu Kaisen 0 Big Picture 6 910 -53,9 458 25 855 2 3 Os Mauzões Cinemundo 3 596 -44,1 260 96 179 7 5 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais 3 387 -47,7 236 196 101 9 6 O Mundo da Lua NOS Audiovisuais 3 342 - 358 3 342 1 7 A Memória de Um Assassino Cinemundo 2 877 -63,3 308 12 719 2 9 A Cidade Perdida NOS Audiovisuais 2 386 -61,5 252 115 490 7 8 Downton Abbey: Uma Nova Era Cinemundo 1 899 -54,7 161 16 557 3 10 AINBO - Espírito da Amazónia Cinemundo 1 773 -56,5 174 6 330 2









Dados: ICA