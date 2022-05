"Doutor Estranho" continua à frente do box office português

"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" conservou a liderança do box office português pelo segundo fim de semana. Visto por 51 707 pessoas está prestes a chegar aos 200 mil espectadores. O filme da Marvel foi responsável por 52% das vendas de bilhetes entre quinta e domingo.



O segundo mais popular, "A Cidade Perdida", recebeu apenas 7 552 espectadores.



A melhor estreia, "Downton Abbey: Uma Nova Era" recebeu a preferência de 6 145 pessoas em 549 sessões e foi #5 da tabela.



Já fora do top #10, "Um Filme em Forma de Assim" de João Botelho abriu com 727 espectadores em 139 sessões, o que equivale a uma média muito baixa de apenas 5,2 pessoas por sessão.



Num conjunto de resultados fracos, destaca-se o documentário musical "This Much I Know to Be True", com Nick Cave. Em quatro sessões foi visto por 1 114 espectadores, o décimo melhor resultado do fim de semana.



Entre 12 e 15 de maio, os cinemas portugueses receberam 98 942 espectadores, de acordo com os dados reunidos pelo ICA.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais 319 233 -55,06 1455 1 256 418 2 2 A Cidade Perdida NOS Audiovisuais 43 269 -0,1 510 597 045 5 3 Os Mauzões Cinemundo 38 895 29,3 430 442 113 5 4 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais 37 638 6,7 416 977 469 7 5 Downton Abbey: Uma Nova Era Cinemundo 35 945 - 549 35 945 1 6 Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Cinemundo 27 568 -22,7 374 1 297 663 6 7 O Homem do Norte Cinemundo 18 448 -24,2 237 233 654 4 8 Crime em Hollywood NOS Audiovisuais 13 160 - 380 13 160 1 9 This Much I Know to Be True N/D 7 790 - 4 11 140 1 10 Notre-Dame em Chamas NOS Audiovisuais 5 664 -49,1 133 49 585 3





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais 51 707 -54,0 1455 199 041 2 2 A Cidade Perdida NOS Audiovisuais 7 552 -1,9 510 103 515 5 4 Os Mauzões Cinemundo 7 334 26,9 430 83 967 5 3 Sonic 2: O Filme NOS Audiovisuais 7 040 5,8 416 184 355 7 5 Downton Abbey: Uma Nova Era Cinemundo 6 145 - 549 6 145 1 6 Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Cinemundo 4 778 -23,6 374 216 406 6 7 O Homem do Norte Cinemundo 3 205 -23,8 237 40 735 4 9 Crime em Hollywood NOS Audiovisuais 2 305 - 380 2 305 1 8 Notre-Dame em Chamas NOS Audiovisuais 999 -48,1 133 8 316 3 10 This Much I Know to Be True N/D 779 - 4 1 114 1





Dados: ICA