Dumbledore no topo do box office mundial

Fim de semana calmo nas salas de cinema com "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" na frente do top 10 mundial. Com uma carreira comercial que ficou abaixo dos seus antecessores, o mais recente produto do universo criado por JK Rowling somou 34,1 milhões de dólares e passou, finalmente, os 300 milhões de receita bruta acumulada proveniente de 73 países. Os cinco maiores contribuintes a nível são os EUA ($79,5M), o Japão ($26,7M), a Alemanha ($25,7M), o Reino Unido ($23,7M), a China ($21,4M) e a França ($16,9M).



Seguiram-se dois filmes para a família, "Sonic 2: O Filme", e "Os Mauzões", com valores na casa dos 25 milhões de dólares.



A sequela com a personagem dos videojogos já estreou em 61 países e segue com um total mundial de $323,5M.



"Os Mauzões", foi #1 na América do Norte e segue com um total mundial de $118,7M.





Previsões para a sequela de "Doutor Estranho"





Num cenário onde a China permanece meio encerrada devido à COVID-19, sem estreias na Rússia e na Ucrânia por causa da guerra, e com a inflação a cortar nos rendimentos de grande parte da população mundial, o próximo fim de semana será um teste ao setor e ao poder mobilizador dos filmes da Marvel.



Ao tentar prever os resultados de "Doutor Estranho No Multiverso da Loucura", o primeiro ponto de comparação recai sobre os números de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", o maior sucesso de bilheteira desde o início da pandemia.



O filme com Tom Holland chegou às salas a meio de dezembro do ano passado. Em apenas quatro dias foi além dos 587 milhões de dólares, com $253M arrecadados nos EUA e Canadá e $334M no resto do mundo (sem ajuda da China, é bom lembrar). Terminou a carreira como o primeiro filme pós-COVID acima dos mil milhões de dólares com um total global de $1 892M.



Parece ambicioso considerar que Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen podem aproximar-se destes valores. As previsões norte-americanas mais conservadoras começam nos $160M. As mais otimistas lançam-se para os $200M. Em termos de posicionamento nas contas do Universo Cinematográfico Marvel, significa a diferença entre ficar na parte de baixo do top10, ou à porta do top5.



Mais realista é pensar que a sequela pode bater o primeiro filme. Em 2016, "Doutor Estranho" abriu com $85M nos EUA e chegou aos $87,7M no primeiro fim de semana no resto do mundo, em 33 países. Terminou a carreira com $677,8M.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore $34 100 000 $25 800 000 $8 300 000 $329 552 588 $250 000 000 $79 552 588 2 Sonic 2: O Filme $25 850 000 $14 500 000 $11 350 000 $323 525 510 $162 600 000 $160 925 510 3 Os Mauzões $25 073 000 $8 973 000 $16 100 000 $118 740 400 $74 296 000 $44 444 400 4 A Cidade Perdida $14 400 000 $10 500 000 $3 900 000 $148 884 912 $58 100 000 $90 784 912 5 O Homem do Norte $10 799 000 $4 489 000 $6 310 000 $41 618 350 $18 812 000 $22 806 350 6 Downton Abbey: Uma Nova Era $9 285 000 $9 285 000 - $9 285 000 $9 285 000 - 7 Stay with Me $8 316 000 $8 316 000 - $8 316 000 $8 316 000 - 8 Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo $6 773 515 $1 231 000 $5 542 515 $40 504 178 $5 012 000 $35 492 178 9 O Peso Insuportável de Um Enorme Talento $5 049 000 $1 124 000 $3 925 000 $17 765 358 $4 261 000 $13 504 358 10 Memória $3 460 000 $360 000 $3 100 000 $3 460 000 $360 000 $3 100 000













Dados: ComScore