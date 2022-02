"Duna", "O Poder do Cão" e "Belfast" são os preferidos dos BAFTA

A academia britânica deu a conhecer esta quinta-feira os nomeados da edição 2022 dos Prémios BAFTA.



"Duna", de Denis Villeneuve, com 11 nomeações e "O Poder do Cão", de Jane Campion, com oito, foram os títulos com mais referências. "Belfast", realizado por Kenneth Brannagh, recebeu seis nomeações. "Licorice Pizza", "007: Sem Tempo Para Morrer" e "West Side Story" tiveram cinco cada.



Lady Gaga, por "Casa Gucci", Alana Haim, por "Licorice Pizza" e Tessa Thompson por "Identidade", integram as nomeações para melhor atriz, enquanto o lado masculino tem Leonardo DiCaprio, de "Não Olhem Para Cima", e Will Smith pelo papel de pai das irmãs Williams em "King Richard".



Entre os realizadores nomeados, nota para a presença de três cineastas que filmaram noutras línguas para lá do inglês: as francesas Julia Ducournau, por "Titane", o vencedor de Cannes, e Audrey Diwan, por "O Acontecimento", além do japonês Ryûsuke Hamaguchi, que também viu o seu "Drive My Car" entre os finalistas da categoria de melhor filme não-inglês.



Da lista faz ainda parte o português Luís Sequeira, nomeado pelo guarda-roupa de "Nightmare Alley", filme de Guillermo del Toro.



Os vencedores serão anunciados no domingo, 13 de Março, no Royal Albert Hall. A actriz, escritora e produtora Rebel Wilson fará a sua estreia como anfitriã.





Nomeados para os Prémios BAFTA 2022