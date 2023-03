Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões

Acção & Aventura

Da New Line Cinema chega “Shazam! Fúria dos Deuses", que dá continuidade à história do adolescente Billy Batson que, assim que diz a palavra mágica “SHAZAM!”, transforma-se no seu alter-ego de Super Herói adulto, Shazam. Dotados com poderes dos Deuses, Billy Batson e a sua família adotiva ainda ...