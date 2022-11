Carey Mulligan (“Uma Miúda com Potencial”, “An Education”), atriz nomeada para dois Óscares e Zoe Kazan (“The Plot Against America”, “Amor de Improviso”) são as jornalistas Megan Twohey e Jodi Kantor do New York Times, que descobriram uma das mais importantes histórias de uma geração - uma história que ajudou a divulgar o movimento #Metoo, estilhaçou décadas de silêncio à volta do tema do assédio sexual em Hollywood e alterou a cultura americana para sempre.

Recomendamos: Veja mais Trailers/Cartazes/Sinopses de Drama