Entusiasmo moderado no primeiro fim de semana mundial de "Quantumania"

"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" estreou com uma receita mundial de 225,3 milhões de dólares, valor obtido entre quinta e domingo.



O mercado norte-americano liderou com $104M. O total com o resultado de segunda-feira, feriado nos EUA, andará à volta dos 120 milhões, acima da previsão inicial.



"Quantumania" consegue o melhor resultado da franquia em comparação com os filmes anteriores e o terceiro maior de sempre obtido num fim de semana do Dia do Presidente atrás de "Black Panther" ($242,1M) e "Deadpool" ($152,1M).



No resto do mundo, as coisas não correram tão bem. Na China, que voltou a permitir o lançamento de filmes da Marvel após dois anos de bloqueio total, a soma não foi além dos $19,2M. A Coreia do Sul, outro dos países chave, o desempenho também foi mediocre com $7,2M.



Os números europeus foram mais animadores com o Reino Unido a liderar ($10,9M) seguido pela Alemanha ($4,5M), e a França ($4,5M).





"Avatar: O Caminho da Água" cedeu finalmente a liderança na altura em ultrapassou "Titanic" ($2,242M) para se tornar o terceiro filme com mais bilheteira de sempre a nível mundial.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania $225 300 000 $121 300 000 $104 000 000 $225 300 000 $121 300 000 $104 000 000 2 Avatar: O Caminho da Água $16 818 000 $10 700 000 $6 118 000 $2 243 275 991 $1 586 200 000 $657 075 991 3 O Gato das Botas: O Último Desejo $15 183 000 $9 923 000 $5 260 000 $421 648 100 $255 572 000 $166 076 100 4 The Wandering Earth 2 $12 306 000 $12 306 000 - $573 037 798 $568 448 000 $4 589 798 5 Titanic $10 290 000 $8 000 000 $2 290 000 $48 013 000 $35 600 000 $12 413 000 6 Magic Mike - A Última Dança $10 125 000 $4 600 000 $5 525 000 $37 715 454 $19 600 000 $18 115 454 7 Full River Red $9 426 000 $9 426 000 - $647 088 000 $647 088 000 - 8 Alibi.com 2 $6 405 000 $6 405 000 - $16 295 000 $16 295 000 - 9 Batem à Porta $5 454 000 $1 554 000 $3 900 000 $47 289 270 $16 917 000 $30 372 270 10 Asterix & Obelix: O Reino do Meio $4 840 000 $4 840 000 - $34 509 000 $34 509 000 -





Dados: ComScore