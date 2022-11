"Estranho Mundo" afunda-se na estreia mundial

A Disney Animation pode ter dado um enorme passo em falso com "Estranho Mundo". É certo que ainda falta a quadra do Natal e as respetivas férias escolares, mas a falta de ligação entre o público e o filme, aliada à má imprensa que se está a espalhar rapidamente, conjugam-se para que haja aqui um importante buraco financeiro para o estúdio.



O lançamento norte-americano valeu apenas 11,9 milhões de dólares. Como termo de comparação, "Encanto" abriu precisamente na mesma altura do ano, os feriados do Dia de Ação de Graças, mas em 2021, com 27,2 milhões de dólares. Nos outros 43 mercados internacionais onde foi lançado, "Estranho Mundo" ficou-se pelos 9,2 milhões de dólares.







Total global do fim de semana: $21,1M.



Além do pouco interesse que despertou no público, o filme teve contra si a decisão da Disney de não o estrear em mais de 20 países onde as referências LGBTQ+ da história causariam problemas com a censura. Casos da China, ou da quase totalidade dos países muçulmanos, mas isso não justifica nem sequer em parte o fraco desempenho. Não houve um único país onde o filme tivesse desempenho na linha do que se esperava da animação Disney deste Natal.



Agora, tudo depende da pressão que a Disney estará disposta a exercer junto dos exibidores para aguentar o filme até às férias escolares e da data de lançamento no streaming. Quanto mais cedo estrear online, menores as hipóteses de recuperar o investimento com as receitas nas salas.



O falhanço de "Estranho Mundo" significou outro fim de semana de liderança para "Black Panther: Wakanda Para Sempre". A mais recente aventura da Marvel somou $78M a nível mundial, passou os $600M em receita total e, ainda esta semana, subirá à 7.ª posição da tabela de filmes com maior box office em 2022.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Black Panther: Wakanda para Sempre $78 000 000 $32 100 000 $45 900 000 $675 570 596 $307 900 000 $367 670 596 2 Estranho Mundo $21 100 000 $9 200 000 $11 900 000 $27 800 000 $9 200 000 $18 600 000 3 O Menu $10 600 000 $5 400 000 $5 200 000 $33 470 443 $14 800 000 $18 670 443 4 Devotion - Uma História de Heróis $6 192 000 $192 000 $6 000 000 $9 194 000 $194 000 $9 000 000 5 Black Adam $6 150 000 $2 800 000 $3 350 000 $378 073 000 $215 100 000 $162 973 000 6 The Owl $5 210 000 $5 210 000 - $5 257 400 $5 257 400 - 7 Roald Dahl's Matilda The Musical $5 000 000 $5 000 000 - $5 000 000 $5 000 000 - 8 Ossos e Tudo $4 306 000 $2 100 000 $2 206 000 $5 809 000 $2 100 000 $3 709 000 9 Detective Conan: The Bride of Halloween $3 395 000 $3 395 000 - $101 995 000 $101 995 000 - 10 Bilhete para o Paraíso $2 465 000 $615 000 $1 850 000 $161 906 000 $96 836 000 $65 070 000





Dados: ComScore