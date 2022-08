Estreia morna para animação da DC Comics

~"DC Liga dos Super Pets" arrecadou 41,4 milhões de dólares no primeiro fim de semana nas salas, com 23 milhões somados nos Estados Unidos e 18,4 milhões no resto do mundo.



A longa metragem animada foi #1 na América do Norte, mas a nivel global viu-se ultrapassada por "Moon Man", produção chinesa que terá estreado com 127,9 milhões de dólares.



Após um arranque de verão positivo, com uma sucessão de lançamentos a níveis anteriores à pandemia, os estúdios norte-americanos mostraram-se incapazes de manter o ritmo.



"Top Gun Maverick" abriu caminho e já vai bem para lá dos mil milhões de dólares em receita bruta global. Seguiram-se "Mundo Jurássico", "Mínimos: A Ascensão de Gru" e "Thor Amor e Trovão".



Agora, há um hiato de grandes produções com elevado impacto comercial que só terminará em outubro com a estreia de "Black Adam", mais um filme de super-heróis e vilões, desta vez com Dwayne Johnson à cabeça.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Moon Man $129 714 000 $129 714 000 - $147 345 000 $147 345 000 - 2 DC League of Super Pets $41 400 000 $18 400 000 $23 000 000 $41 400 000 $18 400 000 $23 000 000 3 Mínimos 2: A Ascensão de Gru $36 228 000 $25 348 000 $10 880 000 $710 365 625 $389 955 000 $320 410 625 4 Thor: Amor e Trovão $33 875 000 $20 800 000 $13 075 000 $662 422 269 $360 900 000 $301 522 269 5 Top Gun Maverick $22 000 000 $13 800 000 $8 200 000 $1 321 103 700 $671 000 000 $650 103 700 6 Nope $18 550 000 - $18 550 000 $80 583 425 - $80 583 425 7 Mundo Jurássico: Domínio $15 824 000 $13 744 000 $2 080 000 $942 560 845 $573 068 000 $369 492 845 8 Hansan: Rising Dragon $14 695 000 $14 695 000 - $14 753 000 $14 753 000 - 9 Elvis $12 030 000 $6 200 000 $5 830 000 $234 300 707 $105 300 000 $129 000 707 10 Where The Crawdads Sing $10 025 000 $2 500 000 $7 525 000 $62 226 201 $8 700 000 $53 526 201





Dados: ComScore