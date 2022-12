Estreia mundial da sequela de "Avatar" abaixo do esperado

O primeiro fim de semana nas salas de "Avatar: O Caminho da Água" valeu 441,6 milhões de dólares, com $307,6M proveniente dos mercados internacionais e $134M do mercado norte-americano.



Estes resultados constituem o terceiro maior primeiro fim de semana mundial pós-COVID, atrás dos $442M de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" e dos $600M de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", o 11.º maior de sempre desde que há registos e sem valores indexados à inflação.



Nos EUA, "O Caminho da Água" conseguiu o quinto maior fim de semana de estreia do ano, empatado com "O Batman".



Em praticamente todos os mercados, os números ficaram abaixo do esperado. Chegou a falar-se de uma estreia mundial perto dos 600 milhões, na realidade ficou-se pelos 441 milhões. Na América do Norte, as estimativas mais otimistas rondavam valores acima dos 200 milhões (fez 134 milhões). Na China, o que se temia aconteceu. Na melhor das hipóteses adiantavam-se 100 milhões de dólares, fez pouco mais de metade, graças ao aumento no número de casos de COVID, fruto do recente fim dos confinamentos.



Agora, resta esperar e ver se o filme tem fôlego idêntico ao primeiro e consegue manter-se nas salas a efetuar números consideráveis durante semanas a fio.



"O Caminho da Água" terá custado entre 300 a 400 milhões de dólares a produzir e distribuir. Estão previstas outras três sequelas com estreia até 2028.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Avatar: O Caminho da Água $441 600 000 $307 600 000 $134 000 000 $441 600 000 $307 600 000 $134 000 000 2 Black Panther: Wakanda para Sempre $9 200 000 $3 800 000 $5 400 000 $786 491 185 $367 500 000 $418 991 185 3 Noite Violenta $7 299 000 $2 299 000 $5 000 000 $55 062 085 $20 100 000 $34 962 085 4 Estranho Mundo $4 100 000 $1 900 000 $2 200 000 $60 278 060 $26 500 000 $33 778 060 5 O Gato das Botas: O Último Desejo $3 873 000 $3 873 000 - $13 571 000 $13 571 000 - 6 O Menú $3 200 000 $1 500 000 $1 700 000 $64 322 499 $32 200 000 $32 122 499 7 Roald Dahl's Matilda The Musical $1 700 000 $1 700 000 - $15 600 000 $15 600 000 - 8 The Owl $1 634 300 $1 634 300 - $19 966 000 $19 966 000 - 9 Mechamato Movie $1 412 400 $1 412 400 - $4 008 000 $4 008 000 - 10 Neposlushnik 2 $1 367 300 $1 367 300 - $1 367 300 $1 367 300 -





Dados: ComScore