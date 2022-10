Estreia mundial de "Black Adam" rende 140 milhões de dólares

"Black Adam" deu a Dwayne Johnson a maior estreia na América do Norte excluindo os filmes "Velocidade Furiosa" com 67 milhões de dólares em receita de bilheteira durante o fim de semana.



A este valor juntam-se os 73 milhões no resto do mundo, repartidos por 77 mercados com o Reino Unido à frente ($6,1M), seguido pelo México ($5,3M), Brasil ($4,9M), Austrália ($4,7M) e França ($3,7M).



Total da maior estreia global desde julho: 140 milhões de dólares em receita bruta de bilheteira.





Não é um resultado extraordinário, mas representa uma lufada de ar fresco após semanas de estreias entre o morno e o fraco.





Agora, Teth Adam terá duas semana para mostrar se tem fôlego para recuperar a maior parte dos cerca de 200 milhões de dólares que terá custado a produção, antes da chegada de "Wakanda Para Sempre", com estreia marcada para 10 de novembro, e que se espera possa abrir ainda melhor, na casa dos 175 milhões.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Black Adam 140 000 000 73 000 000 67 000 000 140 000 000 73 000 000 67 000 000 2 Bilhete Para o Paraíso 21 138 000 4 798 000 16 340 000 96 601 000 80 261 000 16 340 000 3 Sorri 18 350 000 10 000 000 8 350 000 166 209 761 81 900 000 84 309 761 4 Halloween: O Final 14 220 000 6 220 000 8 000 000 82 021 440 27 844 000 54 177 440 5 Lyle Lyle Crocodile 8 200 000 4 000 000 4 200 000 37 112 851 8 400 000 28 712 851 6 Home Coming 7 765 000 7 765 000 - 195 606 000 195 606 000 - 7 Mulher Rei 3 900 000 2 000 000 1 900 000 82 856 088 20 000 000 62 856 088 8 Não Te Preocupes Querida 2 380 000 1 500 000 880 000 82 872 622 38 600 000 44 272 622 9 Novembre 2 154 300 2 154 300 - 11 492 000 11 492 000 - 10 Simone - A Viagem do Século 1 902 000 1 902 000 - 6 359 400 6 359 400 -









Dados: ComScore