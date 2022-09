Vera, mãe solteira com dois filhos pequenos, é obrigada a ter dois trabalhos para sobreviver depois do pai dos seus filhos ter desaparecido em parte incerta. De dia é caixa num supermercado e à noite trabalha numa boîte de striptease, procurando assim não só criar os filhos como pagar as dívidas que o seu ex-companheiro lhe deixou. Assediada em ambos os trabalhos, um dia reage violentamente quando um cliente da boîte é mais atrevido, sendo condenada em tribunal a cumprir serviço comunitário num lar de idosos, onde a sua irreverência e juventude irá chocar com a autoritarismo e desumanidade da diretora. Para os idosos que vivem no lar, Vera é uma lufada de ar fresco que pouco e pouco irá mudar as suas vidas, transformando-se na verdadeira fada do lar...

