Fest 2022 em Espinho com Gael Garcia Bernal e Gaspar Noé

Gael Garcia Bernal é a mais recente confirmação no FEST – Festival Novos Realizadores | Novos Cinema que decorre em Espinho entre 20 e 27 de junho. O ator mexicano de 47 anos que estudou em Londres e esteve em filmes importantes como “Amor Cão”, “E a Tua Mãe Também”, “Diários de Che Guevara”, ou a série “Mozart in the Jungle” terá a cargo uma das masterclasses do evento.





Outro nome de proa do cinema atual, Gaspar Noé, autor de Irréversible" (2002), protagonizado por Monica Belluci e Vincent Cassel, e do recente Vortex" (2021), sobre um casal de idosos em fase de demência, protagonizado por Dario Argento e Françoise Lebrun,

também estará em Espinho como orador. Entre 21 e 26, fará parte do grupo de profissionais da indústria cinematográfica que vão dinamizar o FEST PRO 2022 - uma plataforma de networking para troca de conhecimentos, ideias e estabelecimento de futuras colaborações.









Seleção oficial do FEST – Festival Novos Realizadores | Novos Cinema 2022