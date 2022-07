Festival Curtas de Vila do Conde celebra 30.ª edição com evento descentralizado

O festival terá como polos centrais o Teatro Municipal de Vila do Conde, a Solar - Galeria de Arte Cinemática e o Auditório Municipal de Vila do Conde.







SELEÇÃO OFICIAL







Competição internacional (assinalados a * os filmes que também integram a competição nacional)









2ª PESSOA *



Rita Barbosa · Portugal · 2022 · FIC · 17’



A STORY FOR 2 TRUMPETS



Amandine Meyer · França · 2022 · ANI · 5’



A TOWN CALLED PANIC: THE SUMMER HOLIDAYS



Vicent Patar, Stéphane Aubier · Bélgica, França, Suíça · 2022 · ANI · 26’



AGRILOGISTICS



Gerard Ortín Castellví · Reino Unido, Espanha · 2022 · DOC/EXP · 21’



AOS DEZASSEIS *



Carlos Lobo · Portugal · 2022 · FIC · 14’



AS SACRIFICADAS *



Aurélie Oliveira Pernet · Suíça/Portugal · 2022 · FIC · 22’



BRUTALIA, DAYS OF LABOUR



Manolis Mavris · Grécia/Bélgica · 2022 · FIC · 26’



CHARACTER



Paul Heintz · França · 2022 · DOC · 39’



CHORDS



Estibaliz Urresola Solaguren · Espanha · 2022 · FIC · 30’



DATSUN



Mark Albiston · Nova Zelândia · 2022 · FIC · 15’



GARRANO *



David Doutel, Vasco Sá · Portugal/Lituânia · 2022 · ANI · 14’



HAPPY NEW YEAR, JIM



Andrea Gatopoulos · Itália · 2022 · EXP · 9’



HAULOUT



Evgenia Arbugaeva, Maxim Arbugaev · Reino Unido · 2022 · DOC · 25’



HEITOR SEM NOME *



Vasco Saltão · Portugal · 2022 · FIC · 29’



ICE MERCHANTS *



João Gonzalez · Portugal/França/Reino Unido · 2022 · ANI · 14’



HIDEOUS



Yann Gonzalez · Reino Unido · 2022 · FIC · 22’



I REMEMBER IT RAINED



Connor Simpson · Estados Unidos · 2022 · FIC · 12’



I THOUGHT THE WORLD OF YOU



Kurt Walker · Canadá · 2022 · EXP · 17’



IN THE AFTERNOON SHADE



Marin Gérard · França · 2022 · FIC · 34’



IT’S NICE IN HERE



Robert-Jonathan Koeyers · Países Baixos · 2022 · DOC · 16’



LANGUAGE OF BIRDS



Erik Bullot · França · 2022 · DOC · 54’



LOÏE FULLER - THE ELECTRIC SPRITE



Betina Kuntzsch · Alemanha · 2022 · DOC · 16’



MANGROVE SCHOOL *



Sónia Vaz Borges, Filipa César · França/Portugal/Guiné Bissau/Alemanha · 2022 · DOC/EXP · 34’



MARIA SCHNEIDER, 1983



Elisabeth Subrin · França · 2022 · FIC/EXP · 25’



NEST



Hlynur Pálmason · Dinamarca/islândia · 2022 · FIC · 29’



O CASACO ROSA *



Mónica Santos · Portugal/França · 2022 · ANI · 8’



O TEU PESO EM OURO *



Sandro Aguilar · Portugal · 2022 · FIC · 26’



PÊ *



Margarida Vila-Nova · Portugal · 2022 · FIC · 20’



RATICIDA *



João Niza Ribeiro · Portugal · 2022 · FIC · 22’



SEABREAKER



Eloy Domínguez Serén · Espanha · 2022 · FIC · 26’



SATURN0 *



Luís Costa, André Guiomar · Portugal · 2022 · FIC/DOC · 13’



SCALE



Joseph Pierce · França/Reino Unido/República Checa · 2022 · ANI · 14’



SEE YOU LATER SPACE ISLAND *



Alice Reis · Portugal · 2022 · FIC · 17’



SLOW LIGHT



Katarzyna Kijek, Przemysław Adamski · Polónia/Portugal · 2022 · ANI · 11’



THE BONES



Cristóbal León, Joaquín Cociña · Chile · 2022 · ANI/FIC · 14’



THE DIAMOND



Vedran Rupic · Suécia · 2022 · FIC · 14’



THE FLYING SAILOR



Wendy Tilby, Amanda Forbis · Canadá · 2022 · ANI · 8’



THE KING WHO CONTEMPLATED THE SEA



Jean-Sébastien Chauvin · França · 2022 · FIC· 24’



THE NIGHT



Tsai Ming-Liang · Taiwan · 2022 · DOC · 19’



THE POTEMKINISTS



Radu Jude · Roménia · 2022 · FIC · 18’



UMA RAPARIGA IMATERIAL *



André Godinho · Portugal · 2022 · FIC · 42’



WOMAN VISITING A CITY



Enrique Bulleo · Espanha · 2022 · FIC · 14’



YELLOW SATURDAY



Antonine Peretjatko · França · 2021 · FIC/DOC · 52’