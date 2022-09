Festival de Veneza: a surpresa Poitras

O júri, presidido pela actriz Julianne Moore, atribuiu o Leão de Ouro à realizadora, Laura Poitras, 58 anos, e assim coroou uma mulher pelo terceiro ano consecutivo, depois dos triunfos da francesa Audrey Diwan no ano passado (O Acontecimento) e da chinesa Chloé Zhao (Nomadland) em 2020.





A decisão foi uma surpresa. São poucos os documentários seleccionados nos principais festivais internacionais de cinema, embora o género tenha mostrado grande vitalidade nos últimos anos. Em 2013, a Mostra já premiara "Sacro GRA" de Gianfranco Rosi, sobre a estrada circular que rodeia a cidade de Roma.



Panahi, que ganhou o Leão de Ouro em 2000 com "O Círculo", é o único cineasta da competição que não pode estar no tapete vermelho, preso desde julho pelo regime dos mullahs.





Os prémios de interpretação foram para Cate Blanchett (Tár) e Colin Farrell (The Banshees of Inisherin).





A australiana Cate Blanchett ganhou o segundo prémio de interpretação da sua carreira em Veneza pelo papel de uma maestrina embriagada pelo poder em "Tár" de Todd Field.



A actriz de 53 anos, conhecida pelo seu empenho no feminismo, deu um espectáculo maravilhoso neste drama que evoca questões contemporâneas sobre a identidade, o abuso de poder e a chamada "cultura do cancelamento".



"Obrigado por (...) este festival que convida o público a voltar aos cinemas, é maravilhoso", disse Cate Blanchett ao receber o prémio."Não estaria aqui sem um realizador maravilhoso, este prémio também pertence a Todd Field (...) um grande realizador que sabe onde colocar a câmara a cada segundo", acrescentou.



Há 15 anos, já tinha ganho o prémio de Veneza com "I'm Not There" de Todd Haynes, no qual interpretou outro músico, Bob Dylan, cruzando a linha do género.





Colin Farrell ganhou pelo seu papel de agricultor de coração terno na comédia de humor negro "The Banshees of Inisherin". Frente à câmara do seu compatriota Martin McDonagh, o irlandês de 46 anos brilha numa parábola sobre o fim violento de uma amizade no cenário bucólico de uma ilha irlandesa isolada nos anos 20, na altura da guerra da independência.







O actor enviou uma mensagem vídeo desde Los Angeles dizendo que estava "completamente chocado e encantado".





Netflix ignorada

No entanto, nem a elogiada actuação de Ana de Armas como Marilyn Monroe na biopic "Blonde", nem a representação excessiva de uma insurreição suburbana do director francês Romain Gavras em "Athena" convenceram o júri. O mesmo se passou com o mexicano Alejandro González Iñárritu, que aborreceu o público com os meandros do seu "Bardo", ou o americano Noah Baumbach, que não encontrou o encanto dos seus filmes anteriores com "White Noise".