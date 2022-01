Filmes a ver nas salas de cinema portuguesas em 2022

Num setor que enfrenta as restrições necessárias da pandemia e a consequente falta de público, a estabilidade das datas de estreia parece um luxo. Felizmente, entre o caos e a sombra destes dias, encontra-se bom cinema. O CINEMAX lembra 20 filmes a seguir no primeiro semestre de 2022 com o foco apontado aos cineastas.





Abraça-me Com Força











Estreia: 13 de janeiro 2022

Realização: Mathieu Amalric

Distribuidor: Leopardo Filmes





Adaptação da peça de teatro "Je Reviens de loin", de Claudine Galea, Abraça-me com Força apresenta-nos a história de Clarisse (Vicky Krieps), uma mulher que parece abandonar o marido e os filhos. Este evento disruptivo é o ponto de inflexão para um melodrama que retrata a perda ao longo dos anos.







O Bom Patrão











Estreia: 20 de janeiro 2022

Realização: Fernando León de Aranoa

Distribuidor: Pris



Ansiosamente a aguardar pela visita da comissão de trabalho para um prémio de excelência empresarial, o proprietário de uma empresa de fabrico de balanças industriais (Javier Bardem) tenta resolver, em tempo recorde, os problemas dos seus trabalhadores que são, igualmente, os seus próprios problemas.





Ilusões Perdidas









Estreia: 20 de janeiro 2022

Realização: Xavier Giannoli

Distribuidor: NOS Audiovisuais







Lucien (Benjamin Voisin) é um jovem poeta desconhecido na França do século XIX, com grandes esperanças e aspirações. Deixa a tipografia na sua província natal para tentar a sorte em Paris sob tutela da sua mecenas. Rapidamente deixado à sua sorte nesta fabulosa cidade, Lucien descobrirá os meandros deste mundo submisso à lei do lucro e do fingimento. Uma comédia humana onde tudo tem um preço, seja sucesso literário ou imprensa, política ou sentimentos, reputações ou almas... Adaptação a partir da obra de Honoré de Balzac.





Memória







Estreia: 27 de janeiro 2022

Realização: Apichatpong Weerasethakul

Distribuidor: Midas Filmes





Desde que ouviu um estrondo ao amanhecer que Jessica não consegue dormir. Torna-se amiga de Agnes, uma arqueóloga que estuda vestígios humanos recuperados nas escavações da construção de um túnel. Jessica visita Agnes no local das escavações numa pequena cidade na montanha. Junto ao rio, encontra Hernan, um pescador que guarda muitas memórias. À medida que o dia se aproxima do fim, Jessica começa a recuperar o sentido da audição.







A Filha Perdida









Estreia: 3 de fevereiro 2022

Realização: Maggie Gyllenhaal

Distribuidor: NOS Audiovisuais





Sozinha numas férias à beira-mar, Leda (Olivia Colman) fica obcecada com uma jovem mãe e a sua filha ao observá-las na praia. Enervada com a relação cúmplice entre as duas (e a sua família numerosa, barulhenta e ameaçadora), Leda é dominada pelas suas próprias memórias do terror, confusão e intensidade da maternidade precoce. Um ato impulsivo atira Leda para um mundo estranho e sinistro da sua própria mente onde é obrigada a enfrentar as escolhas não convencionais que fez enquanto jovem mãe e as suas consequências.





Descerrando os Punhos









Estreia: 3 de fevereiro 2022

Realização: Kira Kovalenko

Distribuidor: Legendmain







Sobrevivente do atentado na escola de Beslan em 2004, a jovem Ada planeia a fuga da sua vida numa pequena cidade russa na Ossétia do Norte.











A Criança









Estreia: 10 de fevereiro 2022

Realização: Marguerite de Hillerin, Félix Dutilloy-Liégeois

Distribuidor: Leopardo Filmes





Em meados do século XVI, Lisboa é uma cidade cosmopolita, onde o apogeu de um poder que a expansão trouxera começa a esboroar-se, ao mesmo tempo que se instala a rigidez de uma Inquisição cada vez mais prepotente. Perto de Lisboa, Bela (João Arrais), um adolescente adoptado por um casal franco-português de abastados negociantes, vive uma intensa história de amor com Rosa (Inês Pires Tavares) e uma história de amizade com Jacques (Loïc Corbery), amigo dos pais adoptivos. Bela tenta encontrar o seu lugar, mas uma sucessão de acontecimentos incontroláveis (causados por equívocos, ambiguidades, ciúmes…), conduzem ao desastre.



Adaptação livre do conto “Der Findling”, de Heinrich von Kleist (em Portugal foi publicado com o título “O Órfão”, numa tradução de José Maria Vieira Mendes), "A Criança" é a primeira longa-metragem de Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois, também autores do argumento.





A Pior Pessoa do Mundo



Estreia: 10 de fevereiro 2022

Realização: Joachim Trier

Distribuidor: Alambique







Julie, que em breve fará 30 anos, não parece conseguir assentar. Quando pensa ter conseguido alguma estabilidade com Aksel, um escritor de sucesso de 45 anos, conhece o jovem e bonito Elvind.





Cyrano









Estreia: 17 de fevereiro 2022

Realização: Joe Wright

Distribuidor: NOS Audiovisuais





Em Cyrano, o premiado realizador Joe Wright envolve os espetadores numa harmonia de emoções, música, romance e beleza, reinventando esta intemporal história sobre um comovente triângulo amoroso. Um homem à frente do seu tempo, Cyrano de Bergerac (interpretado por Peter Dinklage) deslumbra tanto com os seus ferozes jogos de palavras em disputas verbais, como com a sua esgrima formidável em duelos. Mas, convencido de que a sua aparência o torna indigno do amor de uma fiel amiga - a resplandecente Roxanne (Haley Bennett) - Cyrano não lhe declara os seus sentimentos e Roxanne apaixona-se à primeira vista por Christian (Kelvin Harrison, Jr.).



Os Predadores









Estreia: 17 de fevereiro 2022

Realização: Pietro Castellitto

Distribuidor: Risi Film







Esta é a história de duas famílias de extremos opostos: os Pavone, burgueses intelectuais, e os Vismara, proletários fascistas. Duas tribos que partilham a mesma selva: Roma. Um incidente trivial fará com que os dois pólos colidam. A loucura e irreverência de um jovem de 25 anos despoleta um confronto e uma revelação: afinal, todos têm um segredo e ninguém é o que parece. Somos todos predadores.











Belfast









Estreia: 24 de fevereiro 2022

Realização: Kenneth Branagh



Distribuidor: Cinemundo





A história comovente de amor, riso e perda na infância de um jovem rapaz, por entre a música e o tumulto social do final dos anos 60.







Competição Oficial





Estreia: 3 de março 2022

Realização: Gastón Duprat, Mariano Cohn

Distribuidor: NOS Audiovisuais





Quando um empreendedor multimilionário decide impulsivamente criar um filme icónico, ele exige os melhores e recruta a conhecida realizadora Lola Cuevas (Penélope Cruz) para orquestrar a sua ambiciosa proposta. A completar um elenco de estrelas são escolhidos dois atores de enorme talento, e egos ainda mais colossais: o grande galã de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) e o radical ator de teatro Iván Torres (Oscar Martínez). Embora sejam lendários no ramo, os dois não são propriamente grandes amigos. Sujeitos por Lola a uma série de testes cada vez mais excêntricos, Félix e Iván têm de se confrontar não só um com o outro, como também com os seus próprios legados. Qual deles restará quando a câmara começar finalmente a filmar?







Um Herói









Estreia: 3 de março 2022

Realização: Asghar Farhadi

Distribuidor: Alambique





Rahim está na prisão por causa de uma dívida que não conseguiu pagar. Durante uma licença de dois dias, tenta convencer o credor a retirar a queixa contra o pagamento de parte da soma. Mas as coisas não correm como planeado.



Vortex









Estreia: 3 de março 2022

Realização: Gaspar Noé

Distribuidor: Legendmain





Os últimos dias de um casal que sofre de demência.







Cordeiro









Estreia: 31 de março 2022

Realização: Valdimar Jóhannsson

Distribuidor: Films4You





A rotina de María e Ingvar, um casal que vive na Islândia rural, é interrompida quando descobrem um bizarro recém-nascido no seu curral de ovelhas. Este evento leva o casal a tomar uma decisão que desafia as leis da natureza.











O Homem do Norte









Estreia: 21 de abril 2022

Realização: Robert Eggers



Distribuidor: Cinemundo





Do aclamado realizador Robert Eggers ( “O Farol”, “A Bruxa”) chega-nos “O Homem do Norte”, um filme com um elenco de estrelas que reúne Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Björk. “O Homem do Norte” é um thriller épico de vingança que explora quão longe um príncipe Viking é capaz de ir para fazer justiça pelo assassinato do seu pai.



À Procura de Anne Frank









Estreia: 5 de maio 2022

Realização: Ari Folman



Distribuidor: NOS Audiovisuais





O filme acompanha a vida de Kitty, a amiga imaginária a quem Anne Frank dedicou o seu diário. Adolescente impetuosa, Kitty ganha vida como que por magia na casa de Anne em Amesterdão, e parte numa busca incessante para encontrar Anne que acredita ainda estar viva nos dias de hoje. Ao mesmo tempo que Kitty fica chocada ao confrontar-se com o mundo moderno, ela também encontra o legado deixado por Anne Frank.