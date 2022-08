"Fogo-Fátuo" na lista de filmes recomendados para os European Film Awards

São elegíveis as longas metragens europeias que, entre outros critérios, tiveram a primeira exibição oficial entre 1 de junho de 2021 e 31 de maio de 2022 e têm um realizador europeu.





Dos escolhidos fazem parte as longas metragens espanholas "Alcarrás", de Carla Simón, e "Madres Paralelas", de Pedro Almodóvar; o Palma de Ouro de Cannes, "Triangle of Sadness", do sueco Ruben Östlund, "Belfast", de Kenneth Brannagh, e as obras mais recentes de cineastas comos os irmãos Dardenne, Matteo Garrone, ou Mia Hansen-Løve.









A lista final de nomeações em todas as categorias será revelada a 8 de novembro.