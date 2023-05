Guardiões da Galáxia Vol. 3

O grupo de desajustados está a adaptar-se à vida em Knowhere. Mas, não vai demorar muito até que as suas vidas sejam reviradas pelo passado turbulento de Rocket. Peter Quill, ainda a recuperar da perda de Gamora, tem de reunir a sua equipa numa missão perigosa para salvar a vida de Rocket - uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.

