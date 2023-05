"Guardiões da Galáxia Vol.3" rende 282 milhões de dólares na estreia mundial

A estreia mundial de "Guardiões da Galáxia Vol. 3" rendeu 282,1 milhões de dólares provenientes de 52 mercados.







A América do Norte foi o maior contribuinte a nível individual com 114 milhões de dólares. Em comparação com os capítulos anteriores, a estreia norte-americana ficou aquém do esperado. O primeiro filme abriu com $94,3M em 2014, equivalente a $119,5M a preços atuais, e o segundo estreou nos $146,5M em abril de 2017, o que equivale a $180M após valores ajustados à inflação.







Melhores são os valores do resto do mundo. China ($28,1M), Reino Unido ($14,7M), Coreia do Sul ($13,6M), México ($13M) e França ($8,2M) foram os principais mercados para um total de $168,1M.





Ao mesmo tempo, "Super Mario Bros. O Filme" tornou-se o filme da Illumination Entertaiment com maior receita de sempre. A aventura adaptado do videojogo já passou a marca dos mil milhões de dólares.





BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Guardiões da Galáxia Volume 3 $282 100 000 $168 100 000 $114 000 000 $282 100 000 $168 100 000 $114 000 000 2 Super Mario Bros. O Filme $68 882 000 $50 282 000 $18 600 000 $1 155 298 705 $637 171 000 $518 127 705 3 Godspeed $15 445 100 $15 445 100 - $98 737 200 $98 737 200 - 4 Evil Dead Rise - O Despertar $14 830 000 $9 100 000 $5 730 000 $114 801 490 $60 700 000 $54 101 490 5 Born to Fly $11 440 000 $11 440 000 - $92 852 247 $92 720 000 $132 247 6 John Wick: Capítulo 4 $8 059 000 $5 700 000 $2 359 000 $416 656 266 $236 600 000 $180 056 266 7 Detective Conan: The Black Iron Submarine $6 750 000 $6 750 000 - $65 100 000 $65 100 000 - 8 Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões $3 815 000 $2 300 000 $1 515 000 $202 536 631 $111 600 000 $90 936 631 9 Tokyo MER: Mobile Emergency Room The Movie $3 628 000 $3 628 000 - $9 546 000 $9 546 000 - 10 Are You There God? It's Me, Margaret. $3 380 000 - $3 380 000 $12 647 414 - $12 647 414





Dados: ComScore