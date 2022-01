"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" passa o meio milhão de espectadores em Portugal

Com o fim do período de restrições, o público regressou, embora de forma tímida, às salas de cinema. Após um início de ano em que o número de bilhetes vendidos entre quinta e domingo oscilou entre os 32 908 e 26 977, o terceiro fim de semana já recebeu uns mais saudáveis 88 974 espectadores. Número animador, mas ainda abaixo dos que nos habituámos a ver antes da mais recente vaga de infeções com a COVID-19.



Receio da doença, muita gente confinada e, verdade seja dita, falta de títulos que estimulem a procura das salas de cinema, formam a receita do momento no setor.



Repetição do que se tem visto nas passadas cinco semanas, "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" manteve-se na frente e continua a ser o único filme com resultados interessantes. Somou 38 661 espectadores e passou o meio milhão de entradas.



Segundo mais visto, "Gritos" foi protagonista de uma manobra caricata por parte da NOS: na prática, o distribuidor lançou o filme dia 13 em todo o país, mas insiste em chamar a estas sessões "pré-estreia" e continua a afirmar que a estreia nacional é a 20 de janeiro. O objetivo deste preciosismo semântico permanece desconhecido e o resultado prático parece nulo. "Gritos" não chegou sequer aos 10 mil espectadores e teve a mais baixa audiência média por sessão do top 5 nacional.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 233 036 220,3 1054 3 044 633 5 2 Gritos NOS Audiovisuais 49 214 - 720 49 214 1 3 The King's Man: O Início NOS Audiovisuais 37 818 301,7 344 137 675 4 4 Matrix Resurrections Cinemundo 35 620 210,1 453 276 575 4 5 Cantar! 2 Cinemundo 28 352 107,5 315 604 958 7 6 Encanto NOS Audiovisuais 19 672 157,2 250 697 824 8 7 Licorice Pizza NOS Audiovisuais 14 604 59,8 104 47 292 3 8 Meu Querido Monstro NOS Audiovisuais 13 786 103,7 283 22 503 2 9 Clifford - O Cão Vermelho NOS Audiovisuais 12 734 118,7 177 141 236 5 10 Casa Gucci NOS Audiovisuais 11 222 216,1 78 623 753 8





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 38 661 217,5 1054 503 449 5 2 Gritos NOS Audiovisuais 8 804 - 720 8 804 1 3 The King's Man: O Início NOS Audiovisuais 6 799 304,2 344 24 589 4 4 Matrix Resurrections Cinemundo 6 113 207,8 453 45 982 4 5 Cantar! 2 Cinemundo 5 539 110,0 315 116 937 7 6 Encanto NOS Audiovisuais 3 841 161,3 250 136 614 8 7 Meu Querido Monstro NOS Audiovisuais 2 722 101,9 283 4 445 2 8 Licorice Pizza NOS Audiovisuais 2 510 63,5 104 8 175 3 9 Clifford - O Cão Vermelho NOS Audiovisuais 2 450 120,5 177 27 374 5 10 Casa Gucci NOS Audiovisuais 1 984 214,9 78 110 340 8





Dados: ICA