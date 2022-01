"Homem-Aranha" cumpre sexto fim de semana à frente do box office mundial

Cumpriu-se mais um fim de semana sem grandes movimentos nas bilheteiras mundiais. Na ausência de estreias importantes e com a variante Omicron a manter muita gente longe das salas, "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" repetiu a liderança pela sexta vez consecutiva com $41,8M. Nos EUA, voltou à frente com $14,1M para um total de $721M, o quarto maior resultado de sempre (sem ajustes relativos à inflação). Nas contas globais, segue com 1,69 mil milhões de dólares. Passou a versão 2019 de "O Rei Leão" e "Mundo Jurássico", de 2015, para se tornar o sexto filme com maior receita mundial de bilheteira de sempre.



"Gritos", que caiu para #2 na América do Norte, terminou o fim de semana a nível mundial com $22,6M e acumula, até ao momento, uma receita bruta de $84,9M.



"Cantar 2" foi #3 mundial com $18,5M e segue com $241,2M diante de "The King's Man: O Início" que somou $7,9M para um total mundial de $105,3M.











BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa $41 825 000 $27 700 000 $14 125 000 $1 691 110 988 $970 100 000 $721 010 988 2 Gritos $22 600 000 $10 200 000 $12 400 000 $84 947 929 $33 600 000 $51 347 929 3 Cantar! 2 $18 513 000 $12 803 000 $5 710 000 $241 210 630 $112 799 000 $128 411 630 4 The King's Man: O Início $7 979 000 $6 200 000 $1 779 000 $105 310 014 $73 800 000 $31 510 014 5 Embrace Again $5 203 400 $5 203 400 - $137 137 500 $137 137 500 - 6 Nightmare Alley $4 936 000 $4 700 000 $236 000 $14 401 281 $4 700 000 $9 701 281 7 Fireflies in the Sun $4 317 000 $4 317 000 - $166 348 000 $166 348 000 - 8 Matrix Resurrections $3 935 000 $3 500 000 $435 000 $148 300 074 $111 700 000 $36 600 074 9 Redeeming Love $3 747 200 $37 200 $3 710 000 $3 747 200 $37 200 $3 710 000 10 G Storm $3 415 900 $3 415 900 - $92 624 000 $92 624 000 -





Dados: ComScore