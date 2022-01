Homem-Aranha sem rival

Na falta de novidades que mexam com o box office mundial, resta continuar a contabilizar os milhões de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa". O único filme em dois anos a ter desempenho comercial idêntico ao do período anterior à pandemia soma até agora 1,53 mil milhões de dólares e passou a ser o oitavo de sempre com a maior receita mundial de bilheteira (valores não atualizados à inflação) passando títulos como "Vingadores", "Velocidade Furiosa 7", ou "Frozen 2".



O Japão tornou-se, no passado fim de semana, o mais recente contribuinte para este feito com uma estreia de excelente nível a valer 11 milhões de dólares, acima dos dois filmes anteriores com a personagem da Marvel.



Os 10 mercados que mais receita bruta de box office conseguiram com este filme, até agora, foram a América do Norte com $669M, o Reino Unido ($106M), o México ($70M), a Coreia do Sul ($56M), França ($55M), Austrália ($47,5M), o Brasil ($47M), a Rússia ($41M), Alemanha ($37M) e a Índia ($35,5M).





A China, mercado que mais dinheiro gerou nos últimos dois anos, não estreou o filme.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa $97 415 000 $64 400 000 $33 015 000 $1 536 253 195 $867 500 000 $668 753 195 2 Cantar! 2 $29 021 000 $17 071 000 $11 950 000 $190 838 985 $81 826 000 $109 012 985 3 The King's Man: O Início $16 672 000 $13 400 000 $3 272 000 $74 291 034 $49 200 000 $25 091 034 4 Embrace Again $10 981 000 $10 981 000 - $112 568 000 $112 568 000 - 5 Matrix Resurrections $9 560 000 $7 700 000 $1 860 000 $124 517 103 $90 200 000 $34 317 103 6 G Storm $8 990 000 $8 990 000 - $76 234 000 $76 234 000 - 7 Another Me $8 432 471 $8 432 471 - $50 676 000 $50 676 000 - 8 The 355 $6 384 000 $1 584 000 $4 800 000 $6 384 000 $1 584 000 $4 800 000 9 Encanto $6 353 000 $5 800 000 $553 000 $215 548 165 $123 100 000 $92 448 165 10 Posledniy bogatyr 3 $6 022 000 $6 022 000 - $6 022 000 $6 022 000 -





Dados: ComScore