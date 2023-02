Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Os parceiros super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) regressam para continuar as suas aventuras como Homem-Formiga e a Vespa. Juntos, com os pais de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e a filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), a família explora o Domínio Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando numa aventura que os irá levar para além dos limites do que pensavam ser possível.

