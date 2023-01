III Guerra Mundial

Shakib (Mohsen Tanabandeh) trabalha na construção civil e vive como sem-abrigo, após perder a mulher e o filho num terramoto. Ao longo dos últimos anos, desenvolve um relacionamento com Ladan (Mahsa Hejazi), uma prostituta surda e muda. Quando o edifício onde Shakib trabalha se transforma no cenário de um filme sobre as atrocidades cometidas por Hitler durante a II Guerra Mundial, surge um convite para interpretar um papel: Shakib recebe ainda uma casa e a oportunidade de reconstruir a sua vida. Ladan pede-lhe ajuda, obrigando-o a elaborar um plano que poderá, no entanto, destruir a possibilidade de alterar o curso da sua existência.

