James Cameron com dois filmes no top 3 mundial

James Cameron foi o rei do box office mundial com a inédita presença de dois dos seus filmes no top3 mundial no mesmo fim de semana.







"Avatar: O Caminho da Água" foi #1 quase nos 26 milhões de dólares e segue com 2,213 mil milhões em receita bruta de bilheteira em todo o mundo. "Titanic", graças a um relançamento por ocasião do 25.º aniversário da estreia, foi #3 com 22,3 milhões.







Pelo meio, um dos lançamentos do ano novo chinês, "The Wandering Earth 2", ligeiramente acima dos $25M.











BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Avatar: O Caminho da Água $25 784 000 $18 900 000 $6 884 000 $2 213 519 731 $1 566 600 000 $646 919 731 2 The Wandering Earth 2 $25 394 000 $25 394 000 $545 924 155 $541 796 000 $4 128 155 3 Titanic $22 300 000 $15 900 000 $6 400 000 $22 300 000 $15 900 000 $6 400 000 4 Full River Red $19 149 000 $19 149 000 $623 489 000 $623 489 000 5 Magic Mike - A Última Dança $18 600 000 $10 400 000 $8 200 000 $18 600 000 $10 400 000 $8 200 000 6 O Gato das Botas: O Último Desejo $17 555 000 $12 055 000 $5 500 000 $393 741 205 $235 246 000 $158 495 205 7 Batem à Porta $9 429 000 $3 929 000 $5 500 000 $36 750 995 $13 305 000 $23 445 995 8 Boonie Bears: Guardian Code $9 064 000 $9 064 000 $198 840 000 $198 840 000 9 Deep Sea $8 031 400 $8 031 400 $112 283 000 $112 283 000 10 Pathaan $7 570 314 $6 572 000 $998 314 $115 860 364 $99 899 000 $15 961 364





Dados: Comscore