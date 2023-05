"January" do português Bruno Carnide selecionado para festival de cinema com inteligência artificial

O filme português "January", de Bruno Carnide, está entre os dez que competem no +RAIN Film Fest, o primeiro festival de cinema com inteligência artificial da Europa, provenientes de oito países e selecionados entre as 48 propostas apresentadas.





Aqui, o realizador limita-se "dar 'prompts'" sobre uma ideia original e a "juntar as peças" geradas por sete ferramentas de inteligência artificial que desenharam, modelaram e animaram imagens, escreveram o texto, gravaram e editaram vozes, criaram a música e assumiram a edição, explica Bruno Carnide.





Entre as ferramentas de inteligência artificial utilizadas estão o Dall-E, 3D Photo Depht Map, Depthy, ChatGPT, FakeYou ou Soundraw, "das quais algumas já se tornaram obsoletas e desapareceram em poucos meses", acrescenta.



Entretanto, a 22 de maio, Bruno Carnide anunciou o lançamento de outro filme, "May", ou "Maio", disponível no Youtube.



"Decidi continuar a minha experimentação em projetos criados 100% com inteligência artificial", afirmou o realizador de Leiria num comunicado em que descreveu um "processo mais longo que o primeiro ('January'), mais complexo e também mais assustador, utilizando unicamente ferramentas gratuitas e disponíveis 'online'".



Para esta nova produção, "um processo bem mais ambicioso", foram utilizadas 16 ferramentas de inteligência artificial.



Mais uma vez, "nenhuma imagem foi capturada, desenhada ou modelada; nenhuma filmagem real foi usada como referência para animação; nenhuma animação ou 'rigging' foram feitos; nenhum texto foi escrito ou gravado; nenhuma música foi escrita ou executada; nenhum som foi gravado".



"O ser humano só foi necessário para dar indicações e juntar as peças", concluiu.